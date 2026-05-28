Calendario TV de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos en directo, canales, fixtures, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de Portugal en el Mundial de la FIFA 2026

Para verlos desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor portugués y disfruta de la acción en directo. Todos los partidos se emitirán en los canales gratuitos RTP, SIC y TVI, mientras que la cobertura premium estará disponible en Sport TV.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Portugal?

En Portugal, los derechos de retransmisión se reparten entre las cadenas gratuitas RTP, SIC y TVI, y los operadores de televisión de pago.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

RTP, SIC y TVI compartirán la señal terrestre de partidos seleccionados, incluidos todos los de la Seleção y la final, que podrás ver gratis por antena digital o en streaming en RTP Play.

📱 Streaming digital y premium

Sport TV: Para ver todos los partidos, esta plataforma de pago emitirá los 104 encuentros en directo a través de sus canales y app, con comentarios en varios idiomas y análisis de expertos.



