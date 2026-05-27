Retransmisiones televisivas de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Ghana en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Ghana y accede a los canales locales, incluido GTV.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Ghana?

En Ghana, los aficionados podrán ver el torneo gracias a la televisión de pago por satélite y a la cadena pública nacional.

Aquí te explicamos cómo ver el torneo: