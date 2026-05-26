Retransmisiones televisivas de Croacia en el Mundial de la FIFA 2026

Si estás en el extranjero, conéctate a un servidor croata y disfruta de los partidos en el canal abierto HRT 2, disponible en la plataforma digital HRTi.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Croacia?

En Croacia, la cadena pública HRT (Hrvatska radiotelevizija) tiene los derechos exclusivos de retransmisión.

Aquí te explicamos cómo seguir el torneo: