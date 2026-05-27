Calendario TV de Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos en directo, canales, fixtures, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Costa de Marfil en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Costa de Marfil y disfruta de la acción en directo en la cadena pública RTI.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Costa de Marfil?

En Costa de Marfil se podrá ver por canales nacionales gratuitos y plataformas de satélite de pago.

A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo:

Televisión en abierto:NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) y la pública RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) emitirán los partidos clave, con especial atención a la selección marfileña.

Televisión de pago (cobertura completa): Para ver los 104 partidos, New World TV (derechos generales en francés para África subsahariana) y SuperSport (a través de DStv) ofrecerán cobertura premium con análisis pre y pospartido.

Streaming: Los partidos en abierto se podrán ver en las plataformas digitales oficiales y en las apps de NCI y RTI. La cobertura completa estará en la app DStv Stream para suscriptores de DStv.