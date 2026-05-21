Calendario TV de Argelia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos en directo, canales, fechas y horarios

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Canales de TV que emitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo.

La campaña de Argelia para el Mundial de 2026

Doce años después de su inolvidable paso por Brasil, donde llevó a Alemania al límite en octavos de final, Argelia regresa al gran escenario del fútbol. Los Zorros del Sáhara inician una nueva era al combinar la experiencia de Riyad Mahrez con una generación joven y técnica. Para su apasionada afición, este regreso es más que una clasificación: representa la culminación de una transición para recuperar su lugar entre las potencias africanas.

Su camino a Norteamérica fue dominante: se aseguraron el pase con comodidad, terminando su grupo con ocho victorias, un empate y una sola derrota. El delantero del Wolfsburgo Mohamed Amoura, autor de 10 goles, lideró la fase de clasificación. Bajo la dirección del seleccionador bosnio Vladimir Petković, que asumió el cargo a principios de 2024, Argelia mostró determinación y resistencia.

Petković, con la experiencia de dirigir a Suiza en el Mundial 2018, impone un estilo de posesión que marca el ritmo del partido. Con jugadores técnicos como Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri y Farès Chaïbi, busca controlar el balón y negar espacios al rival. Su método ha dado resultados, pero se someterá a una dura prueba en la escena mundial. El técnico debe garantizar que la posesión se traduzca en ataques punzantes y evitar que el juego se vuelva lento ante las sólidas defensas del grupo.