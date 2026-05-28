Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en México: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de México

Para ver los partidos de México desde el extranjero, usa una VPN, conéctate a un servidor mexicano y disfruta de la transmisión en vivo. Los partidos se transmitirán en abierto por Televisa (Canal 5 o Las Estrellas) y TV Azteca (Azteca 7), o en línea por ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en México?

En México, los derechos de transmisión se reparten entre las cadenas abiertas TelevisaUnivision y TV Azteca, y varios proveedores de televisión de pago.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

TelevisaUnivision y TV Azteca compartirán la cobertura terrestre de partidos seleccionados, incluidos todos los de El Tri y la final, que podrás ver gratis en canales como Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 con tu antena digital.

📱 Streaming digital y premium

ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, transmitirá en vivo los 104 partidos del torneo en México. ViX ofrece acceso exclusivo a todo el calendario, cobertura multiplataforma y análisis de TUDN. Los partidos de libre acceso se pueden ver gratis en TUDN En Vivo yAzteca Deportes En Vivo.







