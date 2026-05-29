Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en España: partidos en directo, canales, fixture completo, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de la selección española en el Mundial de la FIFA 2026

Para verlos desde el extranjero, usa una VPN, conéctate a un servidor español y disfruta de la acción en directo. Todos los partidos se emitirán en la cadena nacional gratuita RTVE (La 1 o la app RTVE Play).

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en España?

En España, los derechos los comparten la cadena pública RTVE y la plataforma DAZN.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

RTVE (La 1 y Teledeporte): La cadena pública emitirá los partidos más destacados del torneo. Podrás ver un partido destacado al día gratis, incluidos todos los de la Roja, el partido inaugural, los encuentros clave de la fase eliminatoria, las semifinales y la final, a través de la TDT.

📱 Streaming digital y premium

DAZN y Movistar Plus+ ofrecen la cobertura completa del torneo en España: 104 partidos en directo y bajo demanda. Su calendario completo, múltiples señales y programación 24/7 se ofrecen en la app de DAZN y en los canales temporales DAZN Mundial de Movistar Plus+. Además, los partidos en abierto se pueden ver gratis en RTVE Play.



