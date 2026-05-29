Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Corea del Sur: transmisiones en vivo, canales, fixtures completos, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para verlos desde el extranjero, usa una VPN: conéctate a un servidor surcoreano y disfruta de los partidos en directo. Se emitirán en la cadena pública KBS (KBS+) y en la de pago JTBC (JTBC NOW).

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Corea del Sur?

En Corea del Sur, los derechos de retransmisión se reparten entre la cadena de pago JTBC y la pública KBS.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

KBS (KBS 1 y KBS 2): La cadena pública ofrecerá gratis los partidos clave, incluidos los del Grupo A de Corea del Sur y la final, solo con tu antena digital.

📱 Streaming digital y premium

JTBC y KBS+: Para ver todos los partidos, JTBC y sus canales deportivos ofrecen la señal de los 104 encuentros en directo. Mediante las apps JTBC NOW y KBS+tendrás acceso exclusivo al calendario completo, varias señales y análisis de expertos. También podrás ver los partidos en directo y unirte a visionados comunitarios a través de la plataforma Chzzk de Naver.











