Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Congo: partidos en directo, canales, fixture completo, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Congo

Para verlas desde el extranjero, conéctate a un servidor en el Congo y disfruta de los partidos por cadenas nacionales en abierto como RTNC y Tele Congo.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en el Congo?

En el Congo (tanto la República del Congo como la República Democrática del Congo), los derechos de retransmisión se reparten entre cadenas regionales y emisoras públicas.

A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo: