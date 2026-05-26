Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Congo: partidos en directo, canales, fixture completo, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Congo
Para verlas desde el extranjero, conéctate a un servidor en el Congo y disfruta de los partidos por cadenas nacionales en abierto como RTNC y Tele Congo.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en el Congo?
En el Congo (tanto la República del Congo como la República Democrática del Congo), los derechos de retransmisión se reparten entre cadenas regionales y emisoras públicas.
A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo:
- Televisión de pago:New World TV tiene los derechos exclusivos en África subsahariana y emitirá los partidos en francés. SuperSport ofrecerá la cobertura completa de los 104 encuentros a través de sus canales especializados en plataformas como DStv y Canal+.
- En abierto: New World TV trabaja con cadenas públicas locales para asegurar acceso gratuito. Se espera que emisoras como RTNC (República Democrática del Congo) y Tele Congo (República del Congo) transmitan los partidos clave.
- Para verlos en línea o en dispositivos móviles, los suscriptores premium pueden acceder a toda la cobertura de SuperSport mediante la aplicación DStv Stream.