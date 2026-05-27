Retransmisiones televisivas de Alemania en el Mundial de la FIFA 2026
Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Alemania en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Alemania para acceder a los canales de televisión locales, incluidos los gratuitos ARD y ZDF.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Alemania?
En Alemania, los derechos se reparten entre un proveedor de telecomunicaciones premium y las cadenas públicas, lo que garantiza partidos tanto en televisión de pago como en abierto.
Aquí te explicamos cómo ver el torneo:
- Televisión de pago y streaming:MagentaTV (Magenta Sport), de Deutsche Telekom, tiene los derechos de todo el torneo. Emitirá los 104 partidos en directo, con análisis tácticos.
- En abierto, ARD y ZDF emitirán 30 partidos cada una.
- Por ley, los grandes eventos deportivos son deacceso libre: el partido inaugural, las semifinales, la final y todos los encuentros de la selección alemana se emitirán gratis en ARD o ZDF.
- Sin televisión por cable, puedes ver los partidos en abierto en streaming a través de las apps ARD Mediathek y ZDF Live. Los suscriptores de MagentaTV tienen acceso a todos los encuentros mediante la plataforma MagentaSport.