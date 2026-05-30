Calendario televisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Uzbekistán: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Uzbekistán
Para verlos desde el extranjero, usa una VPN: conéctate a un servidor uzbeko y disfruta de la acción en directo. Todos los partidos se emitirán en el canal público MTRK (Sport TV) y en la cadenaZo'r TV.
🌎 País
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 Chequia
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda: RTÉ
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Uzbekistán?
En Uzbekistán, los derechos de retransmisión se reparten entre la cadena comercial Zo'r TV y la pública MTRK.
Aquí te explicamos cómo seguir la acción:
📺 Televisión en abierto
Zo'r TV y MTRK Sport TV ofrecerán toda la cobertura en abierto, incluidos los partidos del Grupo K de los Lobos Blancos contra Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo, así como la final, gratis y sin suscripción de pago.
📱 Streaming digital y gratuito
Plataforma MTRK y apps locales: Todo el torneo se podrá ver en directo dentro del país. Disfruta de los 104 partidos, resúmenes bajo demanda y análisis de expertos en tu móvil, tableta o smart TV a través de la app de MTRK, MTRK.uz y los servicios de streaming locales que emiten Zo'r TV.