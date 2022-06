Calendario completo de La Liga 2022-2023: partidos, jornadas, horarios y resultados

La Liga ya ha planificando cómo y cuándo serán los 380 partidos del campeonato español de esta nueva temporada.

La Liga 2022-2023 ya tiene fechas para todos sus partidos. El campeonato español volverá a contar con 20 equipos, 38 jornadas y nada más y nada menos con 380 encuentros en el que los aficionados podrán volver a disfrutar.

La Liga Santander tendrá su pistoletazo de salida en el mes de agosto en los días 12, 13 y 14. Excepcionalmente habrá un parón de un mes entre noviembre y diciembre, ya que entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre se juega el Mundial de Qatar.

Además habrá otras dos fechas de FIFA con parones, una en septiembre entre el 19 y el 27 en el que se disputarán las dos últimas jornadas de la UEFA Nations League y otra en marzo entre los días 20 y 28.

Todo esto hará que el desenlace de LaLiga Santander sea más tarde de lo habtiual y no se decidirá todo hasta el 4 de junio de 2023.

Repasamos cómo son los emparejamientos de las 38 jornadas al completo.

Jornada 1 de La Liga 2022-2023: cuándo es, fecha, horarios, partidos, clasificación, televisión y resultados

Athletic vs. Mallorca14/08/2022Por definirDAZN o MovistarBarcelona vs. Rayo14/08/2022Por definirDAZN o MovistarBetis vs. Elche14/08/2022Por definirDAZN o MovistarCelta vs. Espanyol14/08/2022Por definirDAZN o MovistarCádiz vs. Real Sociedad14/08/2022Por definirDAZN o MovistarOsasuna vs. Sevilla14/08/2022Por definirDAZN o MovistarAlmería vs. Real Madrid14/08/2022Por definirDAZN o MovistarGetafe vs. Atlético Madrid14/08/2022Por definirDAZN o MovistarValladolid vs. Villarreal14/08/2022Por definirDAZN o MovistarValencia vs. Girona14/08/2022Por definirDAZN o Movistar