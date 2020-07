Cafú sobre James: "Me encantaría tenerlo en Milan"

El legendario lateral de la Selección brasileña elogió a los jugadores colombianos y sueña con ve al '10' en el Rossoneri.

Marcos Evangelista de Morães Cafú fue entrevistado en Caracol Radio y aprovechó para hablar de la actualidad del volante colombiano que vive sus horas más bajas en el .

"James es un crack, un jugador excepcional. Con la bola en el pie y motivado, puede hacer lo que quiera. Me gustaría tenerlo en el Milan", apuntó el internacional dos veces campeón del Mundo, que tuvo una exitosa etapa en el conjunto italiano y quien también calificó como extraordinario a Radamel Falcao García.

"Espero que algún día el Milan pueda volver. Siempre disputó grandes competiciones, espero que pueda volver a lo alto donde merece estar" agregó Cafú sobre el Rossoneri que marcha séptimo en el campeonato -fuera de copas europeas- y ha sumado temporadas decepcionantes en los últimos años. De ahí que considere a Rodríguez como un buen elemento para intentar una renovación en el equipo que le permita reverdecer laureles.

Sobre su relación con el fútbol colombiano, dijo que es constante y vigente porque "Tengo grandes amigos en . El propio Asprilla, Valderrama, Higuita, nos encontramos mucho en juegos internacionales que hacemos" gracias a sus labores con la FIFA y la Confederación Brasileña, así como embajador del Mundial de Catar 2022. "Los juegos contra Colombia fueron impresionantes. Estaban Rincón, Asprilla y Valderrama, eran grandes juegos, tenían muchos cracks. ganaba uno, Colombia otro, tuvimos grandes encuentros", añadió.

De la actualidad del fútbol mundial en medio de la pandemia, opinó que "Hoy el mejor jugador del mundo es Messi sin duda, Mbappé se puede transformar en el mejor y Neymar también. Cristiano Ronaldo ya lo fue, pero hoy sin ninguna duda Messi es el mejor del mundo".

"Ganar una Copa del Mundo es muy especial, tuve la oportunidad de ganar 2 y es maravilloso. La del 2002 fue más especial porque era el capitán de Brasil y jugamos de una manera brillante. Me marcó mucho esa Copa. Como estilo de juego fue mejor la Selección de Brasil del 2002, era un equipo maravilloso y muy completo desde el ataque hasta la defensa. Me siento muy feliz de haber podido conquistar todos los títulos que disputé donde fui y que fui un jugador respetado en todo el mundo. Me siento muy honrado por la carrera que logré hacer", finalizó.