Cáceres dice que se irá de Real de Minas si no le pagan lo que le deben

Liga Nacional de Honduras: El entrenador de 49 años asegura que la institución minera le debe seis meses de salario.

Luego de que Real de Minas le ganara en un amistoso a Lobos de la UPN, el entrenador del equipo minero, Raúl Cáceres, habló sobre su futuro. El ex Comayagua F. C. de la Segunda División aseguró que le deben seis meses de sueldo y que no se presentará en la primera fecha del Apertura si no le pagan.

"Yo no creo que los jugadores sigan mi decisión, lo he hablado con ellos, la imagen se cuida, yo no tengo un contrato, ellos sí, lo que quiero es que me entiendan, la directiva cree que es mentira o no les asusta nada", le dijo Cáceres a la radio HRN.

"El presidente (Gerardo Martínez) me dice que está esperando recibir plata, yo asumo que en estas dos semanas tome plata. Esperar cansa, ya son seis meses, creo que es justo lo que estoy reclamando, yo pido que me entiendan, es Raúl Cáceres el que está peleando eso, yo espero que si los directivos escuchen esto que entiendan", agregó.

"La cosa es seria, nosotros seguimos trabajando, yo me siento orgulloso de estos muchachos, será que creen que nos vamos a acostumbrar sin recibir salario. Le agradezco a los directivos por darnos la oportunidad en este club, pero no puedo trabajar sin salario”, cerró.