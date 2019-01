Cómo es el final de la cuarta temporada de Club de Cuervos

La serie inspirada en el futbol mexicano concluye con numerosas sorpresas para los espectadores.

¡CUIDADO! ¡SI NO HAS VISTO LA CUARTA TEMPORADA DE CLUB DE CUERVOS, NO SIGAS MÁS ALLÁ DE ESTE RENGLÓN PORQUE DEBAJO ENCONTRARÁS VARIOS SPOILERS!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sobre advertencia no hay engaño... Si ya llegaste hasta aquí es porque ya lo miraste o eres de esas personas que no se aguanta las ganas prefiere adelantarse para saberlo todo y, aún así, también verlo.

En su último capítulo, Cuervos disputa la final de la Liga MX contra Chivas. El partido de ida lo pierden por 2-0 en el Omnilife, por lo que ahora toca la vuelta a disputarse, al fin, en el estadio y con el calor de la fanaticada de la Peste Negra.

Ya sin Benito el Zombie Guerrero, fallecido trágicamente luego de darle el pase a su equipo en las semifinales con una anotación agónica, el cuadro de Nuevo Toledo remonta en el marcador contra cualquier pronóstico para obtener su primer campeonato y acabar con la supuesta maldición.

Para no marearte de más, te diremos qué pasa con cada uno de los protagonistas principales a continuación.

¿QUÉ PASA CON CHAVA?

Salvador cumple con su promesa de irse de la institución toda vez que la temporada acabe. Se va a Nueva York, Estados Unidos, a estudiar moda y lo acompaña su novia Paty Villa. Se convierte en diseñador e implementa ropa con tecnología (como una playera que te dice tu temperatura corporal) junto a Google.

¿QUÉ PASA CON ISABEL?

También renuncia a su puesto original, además de la dirección técnica, aunque a la postre resulta reelecta por los diferentes accionistas cuando el propio Chava la propone vía una llamada telefónica mientras se realizaban las votaciones. Cuenta con el apoyo del plantel, la afición y el nuevo dueño. Lima sus asperezas con su hermano cuando este parte a EE.UU. En el aspecto sentimental se reencuentra con el dueño de la galería de arte que visitó en su etapa de soltería y con quien tuvo afinidad.

¿QUÉ PASA CON HUGO SÁNCHEZ?

Involucrado en el acuerdo para saldar la deuda del club y salvar a la ciudad, Ricky Lamas lo recluta como su asistente. Se separa de Chava, lo cual le cuesta trabajo. Trabaja de la mano con el empresario millonario, quien lo usa para crear iHugo: una especie de sistema operativo de inteligencia artificial que pretende competirle a Alexa y Siri.

¿QUÉ PASA CON MARY LUZ?

Primero huye de la policía que la busca por el asesinato de una persona cuando vivía en Buenos Aires. Posteriormente regresa para sepultar los planes de desaparecer a los Cuervos gracias a las confesiones de su niñera, quien escuchó las conversaciones entre el gobernador Cuauhtémoc Cruz y el dueño de las Tarántulas. Luego la meten a la cárcel y sale dos años después. Se vuelve novia de Juan Pablo Iglesias.

¿QUÉ PASA CON LOS JUGADORES?

Rafa Reina sigue la vida con su pareja que dio a luz, ya mucho más felices. Aitor Cardoné y Axel son vendidos al Atlético de Madrid. El Pepenador colabora con Chava para producir ropa ecológica y reciclada. Emaíl Trujillo continúa con su devoción a la religión, mas se vuelve más tolerante cuando uno de sus familiares sale con una persona de su mismo sexo. Del Potro Romani se asume que permanece como parte del staff técnico.