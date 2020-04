Burlas por redes sociales pueden dejar a The Strongest sin presidente

Inés Quispe sufrió de acoso de sus propios hinchas por lo que analiza dar un paso al costado a la presidencia del club boliviano.

La presidente de The Strongest, Inés Quispe, todavía no confirmó si seguirá al frente del club atigrado o da un paso al costado debido a que existe comentarios negativos a su gestión por parte de hinchas y porque el primer plantel no tiene la intención de rebajarse el sueldo como lo sugirió la Federación Boliviana de Fútbol.

Fue una semana dura para la presidente atigrada, durante los actos conmemorativos por los 112 años del club boliviano recibió una serie de críticas por la situación de la institución y porque no conoce la tradición del club como el grito de guerra o sus fundadores.

El acoso mediante las redes sociales llegó al extremo en que analiza seriamente dar un paso al costado a la presidencia del club en plena cuarentena en .

A esto se suma el rechazo de los jugadores del primer plantel que no quieren que se les rebaje el 50 por ciento de los sueldos, tal como sugirió la FBF como una manera de no asfixiar la economía del club que esta sin ingresos por el tema del coronavirus.

Si bien el directorio del club siempre apoyó a Quispe para que se mantenga en el cargo, la paciencia de la presidente está al borde y en cualquier momento puede presentar su renuncia de forma irrevocable, lo cual sería perjudicial para la institución.