Burdisso: "Estamos vivos, podemos darlo vuelta"

El secretario deportivo de Boca habló sobre la revancha del 22 de octubre ante River y aseguró que ese partido "será diferente al de la ida".

Boca no jugó un buen partido en el Monumental ante River por el partido correspondiente a la ida de la semifinal de la , pero ya piensa en la revancha del 22 de octubre. En referencia a esto, el secretario deportivo del club, Nicolás Burdisso, opinó que ese partido "va a ser diferente al de la ida".

"Es un resultado difícil, pero que nos hace confiar que podemos darlo vuelta y llegar a la final. Lo importante es que estamos vivos, estamos bien. Este partido va a ser diferente al de la ida y al del campeonato. Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos, en las armas nuestras", aseguró el exdefensor del Xeneize, en declaraciones ante los medios de prensa.

En la misma línea, Burdisso recalcó la importancia de los hinchas de Boca cuando el equipo juega en La Bombonera: "Necesitamos más que nunca de nuestro público, de nuestra gente y de nuestro templo".

Por último, el exfutbolista señaló que el VAR no tuvo influencia en la victoria de River en el Monumental: "Tengo una mirada objetiva con el VAR. No puedo cambiar mi criterio en base a lo que pasó el martes. No esperaba el fallo de esa manera, seguramente influyó en un montón de cosas, pero no en el resultado". Y concluyó con un claro mensaje: "Si hubo repercusiones después del partido, fueron por calentura. Los jugadores de Boca, el entrenador y nosotros vamos a gastar energías en cómo ganar el partido dentro de la cancha".