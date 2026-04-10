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Bundesliga: toda la información sobre las retransmisiones, ¿quién emite los partidos en directo por TV y en streaming?

Bundesliga
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Aquí encontraréis toda la información sobre la retransmisión de los partidos de la Bundesliga por televisión y en streaming.

La Bundesliga fascina cada año a millones de personas. Clubs como el BVB y el Bayern atraen también a espectadores de todo el mundo. ¡Aquí descubrirás dónde ver todos los partidos de la competición deportiva más seguida del país!

¿Quién los emite en TV y en streaming?

¿Hasta cuándo tienen Sky y DAZN los derechos?

Desde la temporada 2025/26, los derechos se dividen: para ver la Bundesliga habrá que contratar dos proveedores. 

Sky transmite el partido del “viernes de focos” y todos los encuentros individuales del sábado, tanto por TV lineal como en streaming a través de SkyGo y WOW.

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La retransmisión del sábado pasa a DAZN. Los partidos del domingo siguen en exclusiva en esta plataforma. Además de la señal lineal, habrá streaming en la web o en la app. Estos derechos son válidos para ambos proveedores hasta la temporada 2028/29.

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Algunos partidos del inicio y el final de la temporada se verán en abierto en Sat.1.

Bundesliga, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y streaming? Marcador en directo en SPOX

Si no puedes ver los partidos en directo pero no quieres perderte los momentos clave de la Bundesliga, visita nuestra web: ofrecemos marcadores en vivo de encuentros seleccionados, con especial atención al Bayern y al BVB.

Consulta nuestra guía de TV y streaming para saber dónde ver cada partido en Alemania. Resumen.

DatoInformación breve
OrganizadorDFL
Fundación24 de agosto de 1963
Equipos 18
Jornadas34
Jugador con más partidos (selección)Karl-Heinz Körbel (602) 
Máximo goleadorGerd Müller (365)
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