Buffon, a un paso de volver a la Juventus: Primero como portero y después a los despachos

El portero firmará un año para regresar gracias a las buenas relaciones con Agnelli y después podría dar el salto a un puesto en la gestión del club.

Una bomba. Gianluigi Buffon podría regresar a la después de una temporada en el Paris Saint-Germain. No es ciencia ficción, es la realidad. SuperGigi, de hecho, acelera los pasos para regresar a la Vecchia Signora y convertirse en compañero Wojciech Szczesny, tal y como adelantó el periodista Gianluca Di Marzio en la transmisión de "L'Originale" en Sky Sport.

Un escenario impensable hace solo unos días, que se hizo realidad gracias a las buenas relaciones entre portero de Carrara y el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli. En resumen, las líneas de su vuelta ya se hab trazado y, una vez que se haya definido el futuro del otro portero de la entudad, Mattia Perin, las partes pondrán sobre un contrato anual que ya está encarrilado.



Buffon y Juventus vivieron una historia de amor increíble: 17 temporadas, 656 partidos. Es una leyenda y aunque no vuelva para ser protagonista intentará nuevamente ganar la Liga de Campeones, el único título que le falta.



Un enorme estímulo por el que luchar con tenacidad y ferocidad, ingredientes mencionados repetidamente por Maurizio Sarri durante la conferencia de prensa de su presentación. Después de su primer años, sus ojos podrían centrarse en un posible papel como directivo. Pero aún está por definir, ya que el ex del todavía se siente preparado para estar en la élite.



Hace unos días, fue el propio Buffon el que lanzó una pista en las redes soviales: "La única regla del viaje es no regresar como te fuiste. Vuelve distinto". Y el martes también se publicó un mensaje críptico de Iker Casillas, gran amigo del italiano: "Los fichajes de la Juventus los hace Houdini. Magia pura...". En definitiva, dos pistas. Y qué pistas.