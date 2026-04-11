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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Buenas noticias para el título de liga: Al-Nassr bate su récord histórico gracias a Ronaldo

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudita
Portugal

El Mundial hace historia

El Al-Nasr venció 2-0 al Al-Akhdoud en la 28.ª jornada de la Liga Saudí Roshen y reforzó su liderato.

El triunfo refleja la estabilidad técnica y táctica del Al-Nassr, que afianza el liderato y está cada vez más cerca de ganar la liga.

Con este triunfo, el equipo encadena cuatro victorias consecutivas en la Liga Saudí Roshen, superando su mejor marca anterior de 13 triunfos, establecida en la temporada 2013-2014.

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La afición recuerda que en 2013-2014 el equipo también lideró y acabó campeón, dos puntos por encima del Al-Hilal.

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A domicilio, el “Al-Alamy” sumó su octava victoria seguida, igualando su mejor racha histórica como visitante y confirmando su solidez mental y técnica.

Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, abrió el marcador en el 15’ y se quedó a solo dos goles de llegar a los 100 en la Liga Roshen.

Con este triunfo, el Al-Nassr llega a 73 puntos y lidera la tabla, mientras que el Al-Akhdoud se queda con 16 en el puesto 17. La diferencia sobre el Al-Hilal, segundo, vuelve a ser de 5 puntos.


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