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Abdelmawgood Samir

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Buenas noticias para el Real Madrid en Alemania... El Real Madrid recibe buenas noticias antes del partido en Múnich

Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
Liga de Campeones
Alemania
España

¿Conseguirá el Real Madrid darle la vuelta a la situación?

El Real Madrid visita el miércoles el Allianz Arena para medirse al Bayern Múnich en la vuelta de cuartos de la Champions. Tras perder la ida en casa, necesita remontar para seguir vivo en Europa.

El equipo más ganador de la competición visita Múnich obligado a remontar para seguir vivo en la competición y presta especial atención al arbitraje para evitar decisiones que puedan condicionar el choque.

La UEFA ha designado al esloveno Slavko Vinčić, quien arbitrará por quinta vez al Real Madrid en la Liga de Campeones. 

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Vincic ya ha dirigido cuatro encuentros del conjunto blanco en la competición, con tres victorias madridistas.

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Su nombre evoca buenos recuerdos a la afición merengue, pues dirigió la final de 2024 ante el Borussia Dortmund, que el Madrid ganó.

De hecho, recientemente dirigió el duelo en el que el París Saint-Germain venció al Chelsea en cuartos de final.

Todas las miradas apuntarán al Allianz Arena en una noche clave para la temporada europea del Real Madrid, que visita al Bayern Múnich con la esperanza de que el partido se decida sin polémicas arbitrales.

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