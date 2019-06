Con sus buenas actuaciones, Carlos Rodríguez hace 'olvidar' a Héctor Herrera

Dentro de la accidentada convocatoria que presentó Tata Martino para la , uno de los hombres que pinta para despuntar en la competición es el joven Carlos Rodríguez, mediocampista de que luce como una de las joyas de su generación.

Con 22 años, 41 partidos con Rayados y únicamente dos duelos con la Selección mexicana, Charly es uno de esos chicos que parece llevar más de 10 años en el profesionalismo, por la inteligencia y sencillez con la que toca la pelota.

Aunque no son jugadores idénticos, el chico de 22 años podría asimilarse un poco con Héctor Herrera por el buen manejo de esférico y la facilidad para pisar en múltiples oportunidades ambas áreas. Cuando parecía que HH sería una de las ausencias más costosas para el certamen continental, ha aparecido un joven que podría cargar con la responsabilidad.

