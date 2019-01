Buba López: "Nos afectó jugar tanto tiempo con 10 hombres"

El arquero de 25 años inició un nuevo ciclo en Real España, pero fue con derrota ante Motagua en el Nacional de Tegucigalpa.

Tras un breve paso sin pena ni gloria por Los Angeles FC de la MLS, Luis Aurelio López Fernández regresó a su casa, Real España, aunque lo hizo con un amargo debut por la tercera jornada del Clausura, durante la derrota 1-0 en su visita a Motagua.

El arquero de 25 años, mundialista en Brasil 2014, expresó luego del encuentro: "Me sentí bien de volver a la Liga, no es el resultado que queríamos, pero me siento bien de jugar con Real España".

Buba, campeón con el conjunto hispano en 2013 y 2017, analizó el duelo disputado en el Nacional de Tegucigalpa: "Nos afectó jugar tanto tiempo con diez hombres, corrimos mucho. Todos sabemos lo que representa Motagua en su casa y nosotros tuvimos una desaplicación que pagamos caro".

A pesar de la caída, la primera del campeonato tras los triunfos ante Juticalpa y Vida, Luis López fue optimista: "Estamos practicando un buen fútbol, siempre hay cosas para mejorar y en el siguiente juego esperamos aplicarlas. Corrimos los 90 minutos, ustedes lo notaron, pero hay que dar vuelta la página y pensar en Real de Minas, todos los partidos son complicados y no van a querer regalarnos puntos", finalizó.