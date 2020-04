Bryan Tamacas: “Quiero hacer las cosas bien en Alianza”

Habló el nuevo fichaje de los paquidermos.

Bryan Tamacas contó al Grupo Dutriz sus impresiones sobre su fichaje con los paquidermos, equipo que lo contrató por un año y donde espera dar lo mejor para ganarse un puesto en el equipo titular.



“Se cumplió un sueño que tuve desde pequeño. Pero tampoco quiero irrespetar a las instituciones en las que he estado, porque cuando estuve ahí dejé todo por los clubes en los que estuve, FAS y Santa Tecla. Ahora me toca estar en Alianza, donde siempre quise estar”, dijo Tamacas.



“Quiero hacer las cosas bien en Alianza. No tengo mentalidad de irme ahora. Yo tomé la decisión de quedarme ahora un año y en ese lapso pueden pasar muchas cosas. Pero mi mentalidad este año está en Alianza, en dar lo mejor para Alianza”, finalizó el lateral derecho.