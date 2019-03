Bryan Tamacas intenta recuperar la titularidad en Sportivo Luqueño

Desde Paraguay, el jugador explicó sobre su situación.

Tamacas quien estará presente en el juego de El Salvador contra , en el boleto decisivo rumbo a Copa de Oro 2019.

El lateral izquierdo se recuperó de su lesión sufrida en el arranque del torneo cuando enfrentaron al Olimpia.

En conversación con el periódico “El Gráfico” explicó: "Después de mi lesión ha sido difícil volver a tener continuidad. No he tenido minutos. El equipo, después del cambio de técnico que tuvimos, experimentó un crecimiento bueno. Los compañeros que han estado jugando lo han hecho bien. Yo me recuperé, he estado trabajando al 100 por ciento para tener una oportunidad”.