Bryan Ruiz se tomará diez días para definir su futuro

El volante de 34 años brindó una conferencia de prensa virtual para hablar de su salida del Santos de Brasil y las opciones para continuar su carrera.

Bryan Ruiz brindó una conferencia de prensa virutal en la que habló de su salida del Santos de y contó las opciones que baraja para el futuro de su carrera, aunque todavía no tiene ninguna oferta formal.

Con respecto a su salida del fútbol brasileño, Ruiz declaró: "En Santos se han dicho muchas cosas que no son verdad y en su momento me mandaron a un equipo B, es por eso que en parte de la demanda se aduce daño moral''.

Luego se refirió a su futuro y expresó: "Ya han llegado equipos interesesados, eso me pone muy contento, me voy a dar un máximo de diez para tomar una decisión. Ofertas formales todavía no tengo, espero que ya empiecen a llegar en los próximos días para sentarme y analizarlas bien, soy una persona a la que le gustan los retos".

Más equipos

''En estos momentos no tengo una prioridad en específico, sí me gustaría volver a Europa, pero hay que ver opciones de toda parte del mundo, incluido , lo que quiero es jugar, disfrutar del fútbol. El tema de cómo un país este manejando la pandemia podría inclinar mi balanza para tomar una decisión..., he visto que en Costa Rica han aumentado los casos, pero para nadie es un secreto que estar en el país de uno es diferente. Sé que para el equipo que me contrate será una apuesta, tengo mucho tiempo sin jugar y voy a cumplir 35 años", agregó.

El artículo sigue a continuación

Además Ruiz confirmó que tuvo contacto con con clubes del fútbol costarricense. ''Si he tenido contacto de Alajuelense y de otros equipos de Costa Rica..., estoy abierto a todo, en estos momentos no puedo hablar de prioridades", afirmó.

Y sobre la posibilidad de regresar a la Selección, concluyó: "'Ronald González me lo ha dicho, que si vuelvo a jugar voy a tener una posibilidad, para eso necesito competir. Me veo jugando un Mundial más, eso dependerá de mí".