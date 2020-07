Bryan Ruiz analiza sus ofertas al confirmarse su salida de Santos

El experimentado jugador logró conseguir su salida del club brasileño y tiene interesados en Europa, la MLS y hasta en el fútbol costarricense.

Bryan Ruiz puso punto final a su controvertido vínculo con Santos, con más de un año sin jugar un partido, y ahora es jugador libre en búsqueda de un club que lo regrese a su nivel. Las opciones para el centrocampista de 35 años son variadas, incluso con ofertas de la Primera División de .

Alajuelense es el primer interesado y ya tiene un plan para seducir al jugador surgido en el club manudo en 2003. Según Teletica Radio, el director deportivo Agustín Lleida irá a la carga por Ruiz para que forme parte del plantel. Saprissa, Herediano y San Carlos también lo tienen en agenda.

No obstante, el Tweente de es otro equipo que busca recuperar al tico. Durante la campaña 2009/10 anotó un total de 29 goles y su desvinculación de Santos llamó la atención a los medios locales.

Más equipos

“Encajaría muy bien en el desfile de las estrellas que regresan. Hay muchos seguidores del FC Twente que se desmayan ante el simple pensamiento: Bryan Ruiz de regreso a Enschede”, escribió el periodista Leo Ten Voorde, que también comparó la situación con el regreso de Arjen Robben a Groningen.

Por su parte, en junio pasado, Ruiz reconoció que "si no me sale nada, es capaz que la salga con algo que me interesa porque es una liga que ha crecido mucho y tiene cercanía con mi país".