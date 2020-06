Bruno Soriano: Una historia de superación que tiene recompensa tres años después

El mediocentro de Artana vuelve a disputar un encuentro de Liga con el Villarreal, algo que no sucedía desde el 21 de mayo de 2017.

El 21 de mayo de 2017, cuando finalizó el encuentro del en Mestalla, nada hacía presagiar a Bruno Soriano que no volvería a disputar un partido oficial con el Villarreal hasta más de tres años después. Ese día, el Villarreal ganó 1-3 al y certificó su presencia la temporada siguiente en , pero para el capitán amarillo, todo comenzó a torcerse.

Unas molestias en la rodilla que han sido un infierno constante

Nada más terminar la temporada 2016/2017, Bruno decidió pasar por el quirófano para terminar de una vez con unas molestias en la rodilla. De hecho, el futbolista ya jugó los últimos partidos de esa temporada infiltrado. Los médicos del club tenían la convicción de que con el descanso durante el verano, el de Artana podría estar en condiciones de volver con la nueva temporada. Bruno pasó por el quirófano, donde le fue extirpado un osteofito en tuberosidad anterior tibial de la pierna izquierda. Una operación que se estimaba que no tendría al veterano jugador más de tres meses alejado de los terrenos de juego.

Sin embargo, la lesión se complicó y el futbolista no solo no consiguió mejorar, sino que fue empeorando de sus dolencias. Fueron prácticamente dos años de dolores que el mediocentro no consiguió detener, lo que parecía que le llevaría a la retirada, pero Bruno nunca se rindió.

Una segunda operación, la posible solución

A pesar de las dificultades, Bruno no perdió la esperanza en ningún momento. El jugador declaró en febrero de 2019 que todo venía por unas molestias en su tendón rotuliano. "Tengo unas molestias en el tendón rotuliano que me impide entrenar y avanzar. Estoy trabajando de la mejor manera posible, con los mejores médicos y desde el club me están danto todas las facilidades del mundo", dijo.

En el verano de 2019, Bruno volvió a pasar por el quirófano, esta vez para tratar dicho tendón rotuliano. La operación, que fue todo un éxito, la llevó a cabo el doctor Sakari Orava. Desde entonces, la mejoría de Bruno fue notoria, adelantando plazos y viendo cada vez más cerca la luz al final del túnel. Ni el COVID-19 ha conseguido frenar la progresión del futbolista.

Una convocatoria más de tres años después

Finalmente, la noticia más esperada para el mediocentro llegó un 18 de junio de 2020, cuando el técnico Calleja le incluyó en la convocatoria para el encuentro que los castellonenses debían disputar ante el . De esta forma, Bruno volvía a ser llamado con el equipo más de tres años después.

#GranadaVillarreal | El Submarino convoca a 2️⃣5️⃣ jugadores para el partido de mañana viernes en Los Cármenes (19.30h).



¡Y Bruno Soriano está en la lista 😱!



👉 https://t.co/rkYe8EIHvd pic.twitter.com/iAZhmdVtir — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 18, 2020

Esperemos que quede atrás este periodo de sufrimiento y el futbolista pueda volver a disfrutar del fútbol. Enhorabuena, Bruno, volver es ganar.