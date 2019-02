Bruno Soriano: "Estoy viviendo un calvario con esta lesión, lucho por volver"

Bruno Soriano ha querido comparecer en conferencia de prensa para aclarar su situación a la afición del Villarreal, después de una lesión que le tiene fuera de los terrenos de juego desde hace año y medio. “Imagínate como estoy después de tanto tiempo lesionado. Para mi este club es el más importante de mi vida y ahora me toca vivir una etapa que jamás había vivido. Es muy complicado lo que estoy viviendo, tengo el apoyo de mi gente y de la afición, del presi, Llaneza y Fernando. Pero es muy complicado para mi ver los partidos desde la grada o desde mi casa" dijo Soriano.

"Para Bruno "no es agradable, son situaciones que se tienen que pasar y estoy luchando para volver cuanto antes, en eso estamos. Estoy haciendo caso a los médicos para volver cuanto antes”. ¿Por qué esperar tanto para contar lo que le pasa? Bruno lo tenía claro: “No voy a salir cada semana a explicar lo que tengo. De esto hace y medio. Las cosas se han ido complicando poco a poco y no podía decir cada dos meses lo que sucedía. Ni quería frustrar a la afición, ni frustrarme a mí. Prefería trabajar en silencio, dar una rueda de prensa y explicar” comentó.

Finalmente, el mediocentro del Villarrreal comentó que “lo que me ha pasado este año y medio. Es una molestia en el tendón rotuliano que me impide avanzar y me impide recuperarme bien. El club está dándome todas las facilidades, me están dando tranquilidad para recuperarme y para seguir avanzando. Lo importante ahora es entrenar bien y no tener molestias”, comentó, para después confesar que está "pasando un calvario con esta lesión".

Por su parte, el ’21’ amarillo ha manifestado su total confianza en la capacidad de este equipo: “Somos totalmente conscientes de la situación que estamos viviendo. Somos un buen equipo, estamos todos juntos en esto y dispuestos a dejarnos la piel por el club. Tenemos que afrontar al máximo cada partido para mantener la categoría y seguir jugando en LaLiga la próxima temporada”.