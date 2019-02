Bruno Marioni no descarta dirigir al América en un futuro

El argentino afirmó que los técnicos no deben cerrarse ninguna puerta profesional.

Aunque hace algunos días cuestionó a Nicolás Castillo por fichar con América pese haber jugado por Pumas, unos días después Bruno Marioni parece contradecirse, afirmando que no le cerraría las puertas a las Águilas en un futuro.

En entrevista con ESPN, el flamante técnico de Universidad afirmó que en su profesión no pueden cerrarse puertas. “No voy a cometer el error de decir no, nos debemos al trabajo, no soy una persona que intente quedar bien con todo mundo, sería difícil que pueda dirigir a América, pero las exigencias muchas veces hacen tomar decisiones a todos".

Aunque generó dudas por su inexperiencia, el arranque del Barullo como entrenador de Pumas ha sido inmejorable, ganando dos de sus primeros tres partidos de Liga y llevándose el Clásico Capitalino el pasado domingo ante el América.