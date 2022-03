Aunque Bruno Lage lo ve disminuído, Raúl Jiménez sigue siendo la pieza más importante del Wolves en ataque

El fin de semana pasado, Raúl Jiménez vivió una situación pocas veces vista desde su llegada al Wolves. Fue suplente en un importante partido de Liga, ingresando hasta el minuto 82 en la derrota 1-0 contra West Ham.

En la conferencia de prensa al término del partido, su técnico Bruno Lage dio a entender entre líneas que el atacante formado en América vive ciertas dificultades que complican su momento individual.

"Es un delantero top. No se siente distinto, pero la banda protectora en la cabeza no le da la misma potencia y dirección. A veces cabecea y el balón se va en otra dirección. Es un gran cambio. No podemos olvidar eso", dijo.

Raúl Alonso ha vivido una campaña de altibajos, teniendo desde exhibiciones muy buenas hasta partidos en los que ha pasado desapercibido. Está lejos de sus mejores registros goleadores, pero poco a poco recupera sensaciones al intervenir fuera del área.

En pocos meses perdió a sus mejores socios: Diogo Jota y Adama Traoré. Hoy para la buena suerte de los Lobos, son menos dependientes del delantero mexicano que lo que sucedía hace algunos meses.

El equipo de Lage marcha con una buena inercia y una posición aceptable en la tabla general. Solo han perdido tres de sus últimos diez duelos, y están a cinco unidades de posiciones de Europa League.

Para hablar a favor de Jiménez, sigue siendo el hombre más influyente de su equipo. El atacante de 30 años lidera en goles y asistencias, por encima de otros nombres que son evaluados con mejor temporada.

El artículo sigue a continuación

Goal

*Hasta el 3 de marzo de 2022

Jiménez no ha vuelto a ser el de antes, pero es un hecho que su equipo lo necesita para el tramo más importante. Numéricamente, está respaldado como un elemento imprescindible en estos momentos.