Bruno Fernandes, futurible del Real Madrid, revela que el Sporting bloqueó su fichaje por el Tottenham

El jugador portugués asegura que tenía un acuerdo con los Spurs, pero que los lusos exigieron más dinero del que los ingleses ofrecían.

Bruno Fernandes ha revelado este sábado que tenía acordado su fichaje por el durante la actual ventana de mercado, pero aseguró que el Sporting de bloqueó su traspaso.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El centrocampista ofensivo de 24 años se convirtió en los últimos días en el gran objetivo del , tal y como ya había informado Goal , especialmente después de que los blancos vieran casi imposible la opción de firmar a Paul Pogba procedente del .

Según Fernandes, su llegada a Londres era casi un hecho, pero el problema surgió con el elevado coste de la operación: los Spurs no pudieron afrontar el pago de los 70 millones de euros que pretendían los lusos. Precisamente por esa cifra se iría el jugador al Real Madrid, de acuerdo con el director deportivo de la Fiorentina, Daniele Prade.



El interés de los Spurs en Bruno nació hacia el final de la ventana de transferencias, que cerró hace ya algunas semanas en la Premier League, pero no se pudo materializar por cuestiones económicas. "Como todos saben, el Tottenham hizo muchas ofertas para ficharme. Todo estaba bien conmigo, o prácticamente debió estarlo", dijo en una entrevista con GQ. “Nunca hice grandes peticiones, mi agente siempre se ocupó de las finanzas", agregó..



"Era y sigue siendo mi objetivo jugar en , el Sporting lo sabe, todo el mundo lo sabe, y las condiciones estaban dadas para que se hicieran las cosas. Pero el Sporting entendió que el valor no era suficiente y tengo que respetar la decisión", explicó Fernandes.



El internacional por Portugal tuvo una gran temporada el año pasado, ganando la con su equipo nacional y marcando 32 goles en 50 encuentros con el Sporting.



"Cualquier jugador tiene que estar motivado por seguir en un club como el Sporting, es un gran club que se esfuerza por lograr grandes objetivos", aclaró sin embargo. “Tener el sueño de jugar en Inglaterra no impide mi continuidad en el Sporting, que tomó la decisión de no venderme también porque creen en mí y consideraron que el dinero que ofrecían por mí no era suficiente".



"Tengo que sentirme halagado de que Sporting no acepte una oferta que para ellos es baja, y yo tengo que estar orgulloso de que el club piense que valgo más", finalizó.