Bruno Fernandes bate los récords de Henry y De Bruyne, Salah se despide del Liverpool por todo lo alto y el Chelsea se queda sin fútbol europeo

Bruno Fernandes hizo historia en la Premier League el domingo por la tarde. En el partido que ganaron 0-3 al Brighton & Hove Albion, dio su 21.ª asistencia y batió el récord de Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Mientras, el Liverpool, en el adiós de Mohamed Salah, se clasificó para la Liga de Campeones tras empatar 1-1 con el Brentford. El Chelsea perdió 2-1 con el Sunderland y se queda sin Europa.

Liverpool - Brentford 1-1

El Liverpool dominó la primera parte sin éxito: Salah estrelló un libre directo en el poste, Gravenberch exigió a Kelleher y Ngumoha lanzó alto.

Tras el descanso, Curtis Jones abrió el marcador al convertir en gol un centro con el exterior del pie de Salah. Sin embargo, poco después Kevin Schade empató de cabeza para el Brentford: 1-1. El punto bastó para que el Liverpool asegurara su plaza en la Liga de Campeones, mientras que el Brentford quedó noveno, justo fuera de los puestos europeos.

Brighton - Manchester United 0-3

El United, ya tercero, vivió una tarde cómoda gracias a Bruno Fernandes. El portugués asistió el 0-1 de Dorgu y batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier (21), que compartían Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

Bryan Mbeumo puso el 0-2 antes del descanso tras una gran jugada y el United controló el partido. En la segunda parte, Bruno Fernandes marcó el 0-3 definitivo. Un broche perfecto para la gran temporada del United, mientras el Brighton termina octavo y accede a Europa.

Sunderland 2-1 Chelsea

En un duelo directo por la clasificación europea, el Sunderland se adelantó a mitad de la primera parte. Un pase largo de Robin Roefs acabó en los pies de Trai Hume, que marcó el 1-0. La fiesta se intensificó tras el descanso: un disparo de Brian Brobbey, que iba desviado, fue introducido en propia puerta por Malo Gusto.

El Stadium of Light enloqueció tanto que hasta cedió una valla. La afición local enloqueció, aunque Cole Palmer recortó distancias. La expulsión de Wesley Fofana por doble amarilla sentenció el choque. El Sunderland mantuvo el 2-1 y selló su billete a la Europa League, mientras el Chelsea acaba décimo y se queda sin nada.