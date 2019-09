Brujas - Galatasaray, el debut de Falcao a la Champions League: alineaciones, día, hora y cómo verlo

Luego de tener un debut soñado en el Turk Telekom Arena de Estambul ante más de 50 mil almas, marcando el gol de la victoria sobre el Kasimpasa, Radamel Falcao García está listo para su estreno en la 2019-20 con la camiseta del .

El Tigre está en óptimas condiciones físicas y ya demostró el fin de semana que sigue en gran nivel y con el olfato goleador intacto, por lo que espera volver a estar en el once titular del cuadro Cim-Bom, esta vez para su debut en la Liga de Campeones de Europa

Será la cuarta participación consecutiva del samario en la máxima competición europea, en la que ha marcado un total de 14 goles (10 con Monaco y 4 con Porto) y ahora espera estirar su marca con los colores del Galatasaray.

Esta campaña en Champions será una de revancha para el máximo goleador colombiano en Europa, pues la temporada pasada vivió un infierno con el Monaco, que apenas logró sacar un punto en la fase de Grupos y el cafetero se quedó sin poder anotar un solo gol en cinco partidos disputados.

Sin embargo, esta campaña no será nada fácil para el colombiano y su equipo en la Champions, pues cayeron en uno de los grupos más difíciles, el A que completan , y el Brujas, su primer rival y que tendrá en el campo a un viejo conocido : Eder Álvarez Balanta, ex compañero en la Selección .

El cuadro Cim-Bom buscará, de la mano de Falcao, hacer historia y complicarle la vida a los poderosos del cuadro. De no lograr la clasificación a los octavos de final, el segundo objetivo será seguir en carrera en la .

El técnico Fatih Terim sabe que tiene que empezar con pie derecho la competición continental, por lo que no se guardaría nada para el viaje a . A falta de la convocatoria oficial, el cuadro Cim-Bom formaría el mismo once del fin de semana: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao Teixeira, Nagatomo; N'Zonzi; Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel; Falcao.

El cuadro belga también aspira a dar la sorpresa en un grupo complicado y se aferra a su poderío en casa para lograr la gesta. En el posible once se destaca la presencia de Eder Álvarez Balanta, aunque no como central sino de mediocentro defensivo, posición que viene ocupando esta temporada. Formaría con: Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Deli, Ricca; Balanta, Vormer, Vanaken; Diatta, Dennis y Okereke.

