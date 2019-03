Brotons, sobre Messi: "No hay mejor galardón que el hecho de que el público rival te aplauda"

Jose Joaquín Brotons habla tras la exhibición de Messi en el Villamarín.

La exhibición de Leo Messi en el Benito Villamarín sigue dando que hablar y de ello ha hablado para Goal José Joaquín Brotons. "No hay mejor galardón para un futbolista, ni el The Best , ni el Balón de Oro ...que el hecho de que el público rival te aplauda", dice el reconocido periodista.

" Messi lo tiene todo. En la historia están los que marcaron muchos goles, Di Stéfano, Cristiano... Pero también los que tenían una gran calidad técnica, como Maradona, Van Basten. Pero Messi une las dos cosas. Por eso es el mejor jugador de la historia. ¿Qué hay mejor que diez años después de empezar a estar en la élite que llegue un tipo y te siga sorprendiendo?", afirma Brotons.