Brotons: "El Barcelona acaba de fichar un entrenador por lo que dice no por lo que hace"

Han echado al entrenador que ha sido dos veces campeón de Liga, que está líder en el campeonato y que está clasificado en Champions.

"Es posible que el ADN blaugrana sea muy parecido a lo que Quique Setién ha vendido desde que empezó como entrenador, porque no me negarán que lleva vendiendo 'Cruyffismo', tocar el balón, la posesión…

Tenemos un caso muy sorprendente, el acaba de fichar un entrenador por lo que dice no por lo que hace. Acaba de echar a un entrenador como Valverde por lo que hace. Es cierto que no ha tenido muy buenos resultados en la última época, pero el Barcelona ha echado al entrenador que ha sido dos veces campeón de Liga, ha echado un entrenador que está líder en el campeonato, que está clasificado para octavos de la Champions… peor no se puede hacer.

Es un desastre la gestión de la crisis en el Barcelona. Es verdad que Bartomeu, el presidente, el primer personaje triste de esta historia y el barcelonismo se lo hará pagar. Ahora hay ilusión porque la gente estaba desilusionada con Valverde y ahora ilusionada con Setién. La ilusión no es lo que vale, lo que vale es el trabajo y vale ganar. No solo vale jugar bien, hay que ganar y sino ganas, vas a la calle.

Hemos entrado en una vorágine de locos, donde Bartomeu se ha convertido en el primer protagonista de esta historia. Es un manicomio el actual Barcelona y una insensatez, de verdad no se puede hacer peor.