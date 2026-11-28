Cómo ver el Brighton & Hove Albion vs Newcastle United con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

El Brighton & Hove Albion recibe el domingo al Newcastle United en el American Express Community Stadium en un partido de la Premier League. El equipo local ocupa la segunda posición de la tabla, mientras que el Newcastle es decimotercero.

El equipo de Fabian Hurzeler llega con la moral alta tras ganar entre semana en la Conference League. Un Brighton con muchas rotaciones venció 4-0 al Universitatea Craiova, con dos goles y una asistencia de Ibrahim Osman.

Ese resultado fue la respuesta a la derrota por 2-0 ante el Hull City el pasado fin de semana. Aquel tropiezo puso fin a una racha de victorias en la Premier League frente al Manchester City y el Brentford.

El Newcastle llega a la costa sur sin haber ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos de liga. En su encuentro más reciente empató 2-2 con el Arsenal, aunque el portero Lukas Hornicek se quedó pensando en el gol del empate de Noni Madueke, sustituto de Bukayo Saka: un disparo que rozó la parte superior de su guante.

Hornicek ha recibido críticas por sus errores ante el Coventry, el Everton y el Arsenal. El equipo de Matthias Jaissle buscará mostrarse más seguro en defensa.

El Brighton ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, aunque el Newcastle se impuso por 3-1 en el más reciente, disputado en mayo. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluidos los detalles de la retransmisión, las noticias de los equipos y su estado de forma.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen.

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