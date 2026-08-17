Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: detalles del partido

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion y Aston Villa se enfrentarán el 23 de agosto de 2026 a las 13:00 GMT (9:00 AM EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

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Fuegos artificiales en la jornada 1 en el Amex

El Brighton & Hove Albion abre su campaña 2026/27 de la Premier League recibiendo al Aston Villa en el American Express Stadium. Con ambos clubes con grandes aspiraciones de clasificación europea y estabilidad doméstica, una victoria en la jornada inaugural en la costa sur ofrece una oportunidad inmediata de lanzar un aviso psicológico de cara a la larga temporada liguera que tienen por delante.

Las contundentes victorias en casa de las Gaviotas en pretemporada impulsan el verano

El Brighton llega al fin de semana inaugural tras una impresionante racha de forma en los amistosos. Después de que su amistoso programado contra el FC Annecy fuera cancelado a finales de julio, el Brighton encadenó tres victorias consecutivas como local. Abrió agosto superando al equipo de la Ligue 1 RC Strasbourg por 4-3, luego siguió con un clínico 3-0 ante la AS Roma y completó su preparación el 15 de agosto con un sereno triunfo por 1-0 frente al Bologna.

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Las exigentes pruebas de los Villans ante la élite europea

El Aston Villa llega a la jornada 1 tras un intenso calendario veraniego que puso a prueba la profundidad de su plantilla en múltiples competiciones. El equipo de Unai Emery logró cómodas victorias amistosas sobre Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1) y BG Pathum United (3-1). Sin embargo, el Villa afrontó una exigente competencia de alto nivel en el tramo final, cayendo en partidos ajustados ante el Bayern de Múnich (2-1), el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA (2-1) y el Borussia Mönchengladbach (2-1) en su último ensayo el 15 de agosto.

Historial de enfrentamientos directos: duelos costeros muy igualados

Los enfrentamientos recientes entre el Brighton y el Aston Villa han ofrecido de forma constante partidos ajustados y tácticos. En su choque liguero más reciente, en febrero de 2026, el Villa se impuso por un ajustado 1-0 en Villa Park gracias a un gol en propia puerta en el minuto 86. Con ambos equipos apoyándose en transiciones rápidas por banda y trampas de presión estructuradas, el estreno liguero del domingo promete decidirse por detalles, donde un solo error podría resultar decisivo.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, no podrá contar con varios jugadores del primer equipo para este partido. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba y Yankuba Minteh figuran todos como lesionados, y no se ha confirmado ninguna alineación probable antes del inicio. Se añadirán actualizaciones más cerca del partido.

El técnico del Aston Villa, Unai Emery, afronta sus propios problemas de selección. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi y Alejandro Garnacho están todos de baja por lesión. No se ha anunciado ningún once inicial probable, y la información de los equipos se actualizará a medida que esté disponible.

Forma

El Brighton llega en un buen momento de forma en pretemporada, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota en esa racha fue un 3-0 ante el Manchester United en el último partido de la Premier League de la temporada pasada. El equipo de Hurzeler marcó 12 goles en sus cuatro triunfos de pretemporada, incluidas victorias consecutivas por 4-3 sobre el Strasbourg y un 3-0 contra la Roma, encajando solo tres tantos en esos cuatro encuentros.

El reciente balance del Aston Villa cuenta una historia diferente. El equipo de Emery ganó solo uno de sus últimos cinco partidos, un triunfo por 3-1 sobre el BG Pathum United en Tailandia. Perdió contra la Real Sociedad, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA y el Borussia Moenchengladbach, encajando nueve goles en esas cuatro derrotas y marcando solo cinco.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos llegó en febrero de 2026, cuando el Aston Villa venció al Brighton por 1-0 en Villa Park en la Premier League. Antes de eso, el Brighton recibió al Villa en diciembre de 2025 en un trepidante partido de siete goles, con el Villa remontando para ganar por 4-3 en el American Express Community Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos de Premier League, el Villa tiene ventaja con tres victorias por las dos del Brighton, con un empate. El Villa ha marcado 10 goles en esos cinco partidos, mientras que el Brighton ha logrado siete.