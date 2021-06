Brasil vs. Venezuela, por la Copa América 2021: cuándo es, dónde y posibles formaciones

Ambas selecciones llegan al torneo de CONMEBOL en situaciones diferentes, pero con la misma ilusión de ganar la Copa.

No hay mal que dure 100 años. Luego de todos los inconvenientes que ocasionó la pandemia, la Copa América 2021 por fin abre el telón con el Brasil vs. Venezuela, duelo que en las estadísticas luce disparejo por las diferentes situaciones que atraviesa un equipo y otro. Aún así, las ganas de sobresalir puede que vivamos un gran eséctáculo.

La Canarinha de Tite viene en plan grande y lista para conseguir el bicampeonato, pues tras cinco fechas disputadas en las Eliminatorias sudamericanas, marchan perfecto con 15 puntos de 15 posibles. Por otro lado, la Vinotinto es penúltima de la tabla de posiciones y muy pocos se atreven a apostar por ella. Aún así, nada está escrito y si algo nos ha enseñado el certamen de la CONMEBOL es que cualquier cosa puede ocurrir.

¿CUÁNDO ES EL BRASIL - VENEZUELA POR LA COPA AMÉRICA 2021?

El partido entre la Verde-amarela y la ViNnotinto, correspondiente al Grupo B se juega el domingo 13 de junio a las 18:00 hora de Brasil y Argentina, 17:00 hora de Chile, 23:00 hora de España y 16:00 hora de México y Colombia.

¿DÓNDE SE JUEGA?

La sede del encuentro será el Estadio Mané Garrincha, ubicado en Brasília, Brasil.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido inaugural de la Copa América 2021 será televisado para toda Sudamérica a través de DIRECTV Sports. Además, para Argentina la transmisión en vivo por TV también va por TyC Sports. En México se mira por TUDN y Sky Sports, mientras que en España el cotejo está disponible en TVG2. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las distintas cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play, TeleCentro Play, DIRECTV Go, Blue to Go, Win Sports + y la app de Estadio TNT Sports. Las siplataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).

LAS POSIBLES FORMACIONES

BRASIL

A confirmar.

VENEZUELA

A confirmar.