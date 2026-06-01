Brasil gana confianza y golea en su despedida antes del Mundial

Brasil goleó en su despedida en la madrugada del domingo al lunes. Panamá, actual número 33 de la FIFA, apenas tuvo opciones y cayó 6-2. Los partidos que le quedan antes del Mundial deben darle confianza para viajar a Estados Unidos.

El seleccionador, Carlo Ancelotti, aún no pudo contar con Neymar, lesionado y en riesgo de perderse el debut mundialista ante Marruecos. Pese a ello, el jugador del Santos sigue siendo muy popular: la afición le dedicó cánticos y los jugadores de Panamá hicieron cola tras el partido para fotografiarse con él.





Sin Neymar, pero con un once titular sólido, Brasil comenzó con fuerza. A los dos minutos, Vinícius Júnior abrió el marcador: tras un bonito regate, el delantero del Real Madrid envió el balón al fondo de la red con un disparo potentísimo desde unos veinte metros.

Los visitantes empataron tras un desvío desafortunado de Matheus Cunha en un tiro libre, pero justo antes del descanso Casemiro, de cabeza, devolvió la ventaja a Brasil: 2-1.

Tras el descanso, el marcador se disparó. Rayan, del Bournemouth, aprovechó un error en la salida de balón y, pocos minutos después, Lucas Paquetá sentenció con un disparo colocado: 4-1.

Después, Igor Thiago marcó el quinto de penalti y Danilo, del Botafogo, cerró la cuenta a diez minutos del final.

Panamá recortó distancias, pero el marcador final fue 6-2 en el Maracaná.