Braithwaite: "La fe mueve montañas"

El danés admite estar "sorprendido" pero reconoce que "nunca renuncié a jugar en un equipo así".

RUEDA DE PRENSA

MARTIN BRAITHWAITE atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, la primera tras convertirse en nuevo jugador del en sustitución del lesionado de larga duración Ousmane Dembélé.

Bienvenida . "Es un placer estar aquí, como futbolista estar en el mejor club del mundo es muy especial, me he esforzado durante mucho tiempo y tengo muchas ganas de empezar, estoy emocionado y convencido de que el futuro deparará grandes cosas".

Primera noticia del fichaje . "Me sorprendió al principio pero quizá no tanto porque durante muchos años fue algo que contemplé, una ambición que siempre tuve y siempre me esforcé para eso, la fe mueve montañas y aquí estoy, estoy muy contento".

Deseos . "Me apetece mucho estar aquí, el Barcelona juega el mejor fútbol del mundo, les he estudiado y es lo que seguiré haciendo, tengo que estudiar mucho para estar en el momento que toca en el sitio adecuado".

A su vez, también el presidente, JOSEP MARIA BARTOMEU , compareció junto al danés.

Fichaje . "Con un jugador lesionado de larga duración, Dembélé, y con Luis Suárez recuperándose tras la Supercopa, que el equipo técnico haya encontrado un jugador tan rápidamente me hace feliz porque seguro que nos ayuda, espero que pueda debutar de seguida".

Refuerzo . "Trabajamos para competir y optar a ganarlo todo siempre, espero que Martin sea el último fichaje porque no quiero que haya más lesionados, tenemos la ambición y la ilusión de pelear por la Liga, la ya veremos las sensaciones cuando juguemos contra el ".

Continudad de Messi . "Me gustaría que Messi siguiera eternamente pero hoy estamos con Martin, nuestro nuevo fichaje, entrará en un equipo con grandes jugadores y esperamos que nos ayude a seguir siendo competitivos en la Liga".

Posible venta de Braithwaite en verano . "Ha firmado cuatro años y medio con una cláusula de 300 millones de euros, viene para la Liga y para el futuro, solo faltaría".

Por último, el secretario técnico, ERIC ABIDAL , también fue interpelado al respecto del fichaje y su relación con el vestuario.

Perfil de Braithwaite . "Martin es internacional danés, tiene mucha experiencia y es diferente de los que tenemos en la delantera, tiene carácter, es ganador, fuerte y con velocidad, nos aportará fuerza a la hora de pelear contra equipos grandes, su potencial es grande y confiamos mucho en su talento, lo que aportó en el pero también en la selección y en el , será decisivo para nosotros aunque solo pueda jugar la Liga pero aquí estamos para ganarlo todo, con su llegada esperamos competir a un nivel más alto".

Lío reciente con el vestuario . "Si hay algo que sé después de haber aprendido mucho en los últimos días es que ciertas cosas se resuelven puertas adentro".

Plantilla corta . "Primero hay que tomar decisiones, no creo que el número de jugadores de la plantilla sea importante, es verdad que es corta pero hay la mala suerte de que hay lesionados, es algo que el club ya ha vivido pero es verdad que si Dembélé no se lesionaba no estaríamos aquí, en cuanto a jugadores como Aleñá no puedes pelear contra el hecho de que quieran salir, estoy convencido de que tenemos equipo para competir, hay que confiar en todos, también en los de la cantera y a partir de ahí solo el futuro nos dirá, lo importante no es el número de jugadores sino su calidad".