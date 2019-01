Brahim preguntó qué pasaría con él si el Real Madrid fichase a Mourinho

Con el fichaje absolutamente encarrilado por el Real Madrid y toda vez que el Manchester City ya sabe que su salida es inminente, Brahim Díaz y su entorno han formulado diferentes cuestiones al conjunto blanco. Y una de esas cuestiones, según ha podido saber Goal, ha sido qué pasaría con su situación en el hipotético caso de que José Mourinho fichase por el equipo madridista.

Brahim Díaz y su entorno quisieron saber qué perspectivas tendría el club con ellos en el caso de que José Mourinho firmase por el Real Madrid. El club, según ha podido saber Goal UK, les ha respondido que esa posibilidad no alteraría para nada los planes deportivos hacia Brahim, pero que por ahora no está previsto que Mou regrese al Bernabéu para dirigir al primer equipo blanco. Al menos, la sensación actual es que el ex manager del Manchester United no regresará a la capital de España. Al menos, hasta el próximo 30 de junio.

Brahim Díaz fichará por el Real Madrid en los próximos días, en una operación por la que el equipo blanco acabará pagando unos 17 millones de euros más variables, en una operación en la que el jugador acabará firmando un contrato de seis temporadas, con un sueldo de unos 3.5 millones de euros por temporada.