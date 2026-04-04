Bosz da a conocer su elección entre Til y Pepi para el posible duelo por el título del PSV

El PSV se enfrentará este sábado al FC Utrecht en un partido que podría decidir el título. El entrenador Peter Bosz ya ha dado a conocer la alineación del líder de la Vriendenloterij Eredivisie.

Matej Kovar, que se clasificó para el Mundial con la selección checa, estará bajo los palos del PSV. Kiliann Sildillia será titular como lateral derecho, mientras que Mauro Júnior sustituirá al sancionado Anass Salah-Eddine como lateral izquierdo. Jerdy Schouten y Yarek Gasiorowski forman el núcleo de la defensa del PSV. En realidad, Armando Obispo iba a ser titular en lugar de este último, pero se lesionó durante el calentamiento.

Joey Veerman está en condiciones de ser titular en el centro del campo. Paul Wanner e Ismael Saibari completan el mediocampo del PSV en el partido que podría dar al equipo el título de liga.

Dennis Man (derecha) e Ivan Perisic (izquierda) deben aportar peligro por las bandas. Bosz prefiere a Guus Til antes que a Ricardo Pepi, cuyo traspaso al Fulham se frustró recientemente, para la posición de delantero.

Alineación del PSV: Kovar, Sildillia, Schouten, Yarek, Mauro Júnior; Veerman, Wanner, Saibari; Man, Til, Perisic.

Alineación del FC Utrecht: Barkas, El Karouani, Van der Hoorn, Didden, Horemans, Vesterlund; Zechiël, Engwanda; Cathline, Stepanov, Alarcón.