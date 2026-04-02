Bosnia toma una decisión sorprendente pocas horas después de la eliminación de Italia

La Federación Bosnia de Fútbol anunció una decisión sorprendente tras clasificarse para el Mundial de 2026 a costa de Italia.

Bosnia venció a Italia en la tanda de penaltis por 4-1, tras empatar 1-1, en el estadio Bilino Polje, asegurándose así su plaza en el Mundial de Norteamérica este verano.

Esta clasificación supone la primera participación de Bosnia en la fase final desde 2014.

El presidente de la Federación Bosnia-Herzegovina de Fútbol, Veko Zelkovic, anunció que el estadio que acogió el partido será demolido como parte del compromiso del país de seguir adelante tras este Mundial.

En declaraciones publicadas por el diario «The Sun», afirmó: «Antes nos metimos en problemas y no aprovechamos bien los beneficios económicos, y no vamos a repetir ese error».

Y añadió: «Hemos elaborado planes serios de los que no voy a hablar aquí. Me limitaré a revelar la construcción del estadio nacional... Se derribará el actual estadio de Zenica y se construirá uno nuevo con capacidad para 18 000 espectadores, conforme a todas las normas de la FIFA y la UEFA; esto es algo que perdurará para las generaciones venideras».

El estadio Bilino Polje, con capacidad para 15 600 espectadores, lleva en uso desde 1972.

Liderada por Edin Džeko, de 40 años, Bosnia se aseguró su plaza en un grupo en el que figuran Canadá, Catar y Suiza.

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