Boskamp ya está impresionado: «Ojalá siga así en el Feyenoord»

Jan Boskamp ya no esperaba el cese de Robin van Persie en el Feyenoord, pero aplaude la decisión del nuevo director técnico, Dévy Rigaux.

«Ya no contaba con ello en absoluto», reconoció Boskamp el martes en Radio Rijnmond. «Van Persie ya estaba en proceso de traspaso, y entonces se escuchó la rueda de prensa de Rigaux. Entonces uno ya sabe lo que está pasando».

La semana pasada, en rueda de prensa, el director técnico belga rehusó mostrarle apoyo al entrenador, ya destituido. Menos de una semana después, Rigaux y el director general, Robert Eenhoorn, concluyeron tras una evaluación que era necesario nombrar un nuevo técnico.

Boskamp considera que se trata sobre todo de una decisión valiente por parte de Rigaux, procedente del Club Brugge. «Que tome decisiones tan contundentes... Simplemente espero de verdad que siga así. Van Persie ha cumplido el objetivo. Pero de un club como el Feyenoord se puede esperar más».

A su juicio, algunas decisiones y la pérdida de confianza del plantel han sido determinantes. «Al inicio hablábamos de título; llegamos a tener siete u ocho puntos de ventaja», recuerda el aficionado.

«Luego todo se derrumbó por decisiones descabelladas», suspira. «Muchos jugadores se marcharon por su culpa. Si no tienes al plantel de tu lado, se acabó».