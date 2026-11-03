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Borussia Dortmund vs. Real Betis: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

El partido entre el Borussia Dortmund y el Real Betis comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Borussia Dortmund vs. Real Betis, en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido entre el Borussia Dortmund y el Real Betis se puede ver en directo en DAZN. En Suiza, SRF zwei transmite el encuentro. A continuación se detallan todas las opciones para verlo.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Borussia Dortmund y el Real Betis?

El Dortmund llega a este partido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue el 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga. Antes, el BVB ganó 1-0 al Eintracht de Fráncfort y se impuso por 1-2 al Sabah FK a domicilio en la Champions League. En total, el Dortmund marcó siete goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

El Real Betis suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una victoria por 1-0 ante el Feyenoord de Róterdam en la Champions League. Su único empate fue un 0-0 frente al Celta de Vigo. La contundente derrota por 2-5 ante el Barcelona sigue siendo su único tropiezo. El Betis marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Borussia Dortmund vs. Real Betis: alineaciones

Borussia Dortmund vs. Real Betis: estado de forma

Borussia Dortmund vs. Real Betis: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Amistosos Borussia Dortmund BVB 2 Real Betis BET 0 F 2 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

Borussia Dortmund vs. Real Betis: las clasificaciones