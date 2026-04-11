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Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
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Borussia Dortmund: toda la información sobre la retransmisión, en un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del BVB en directo por televisión y en streaming?

Bundesliga
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El Borussia Dortmund vuelve a competir esta temporada en Alemania y en Europa. Aquí te decimos dónde ver en directo los partidos del BVB en la Bundesliga y en la Liga de Campeones.

Aunque el BVB ya quedó eliminado de la Copa DFB, sigue en la Bundesliga y en la Liga de Campeones. Para no perderse ningún partido, habrá que contratar varias suscripciones con distintos proveedores. 

Aquí te contamos qué canales retransmiten los partidos del BVB.

Borussia Dortmund, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del BVB en directo por televisión y en streaming?

Ver al Borussia Dortmund en la Bundesliga y la Champions League en directo por TV y streaming

En la temporada actual, los derechos de la Bundesliga se reparten entre Sky y DAZN. Sky transmite el partido del viernes por la noche, todos los del sábado por la tarde y el encuentro estelar del sábado por la noche, es decir, alrededor del 80 % de la liga. Puedes ver los partidos del BVB en streaming en WOW o a través de la app Sky Go.

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DAZN emitirá la mayoría de los partidos de la Bundesliga en la temporada 2025/2026, incluyendo la jornada del sábado. También ofrecerá en directo y en exclusiva todos los encuentros individuales del domingo. La programación dependerá del horario del Borussia Dortmund.

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En abierto, SAT.1 solo emitirá encuentros seleccionados, como el partido inaugural de ida y vuelta o el último viernes antes del parón invernal. 

Nico SchlotterbeckGetty

Los partidos de la Liga de Campeones se reparten entre DAZN y Amazon Prime: DAZN emitirá ocho de los nueve encuentros del martes y todos los del miércoles, más la conferencia en ambos días; Amazon Prime ofrecerá el partido estrella del martes.

Si el Borussia Dortmund llega a la final, el partido se verá en abierto en la ZDF.

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Borussia Dortmund: toda la información de la retransmisión. ¿Quién emite los partidos del BVB en TV y en streaming?

Si no puedes verlos por TV, visita nuestra web: ofrecemos un marcador en directo con todos los partidos del BVB.

KovacGetty Images

¿Quién emite los partidos del BVB en TV y streaming? El club en breve

Fundación19 de diciembre de 1909
Títulos de liga8
Copas5
Títulos de la Liga de Campeones1
Jugador con más partidosMichael Zorc (463 partidos)
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