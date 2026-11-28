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Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 11 29 nov 2026 - 13:30 Signal Iduna Park

El Borussia Dortmund recibe al Bayer Leverkusen en la Bundesliga. El partido se disputa en el Signal Iduna Park de Dortmund. El líder se mide al quinto clasificado.

El Dortmund llega al encuentro con la moral alta. El equipo de Niko Kovac ganó recientemente por 1-0 en el campo del Borussia Mönchengladbach y logró un empate 1-1 ante el Arsenal en la Champions League.

En Londres destacó sobre todo la defensa, con Joane Gadou, que preparó el gol del empate de Maximilian Beier con una gran jugada individual. La línea de tres también se muestra sólida en la liga.

El Bayer Leverkusen ha recuperado el rumbo tras una etapa irregular. Con Carles Martinez en el banquillo, el equipo ganó recientemente por 4-0 al Paderborn y por 2-0 al Dinamo Zagreb a domicilio en la Europa League.

Antes había sufrido dos reveses: una derrota por 0-1 ante el Marsella y otra por 4-2 en el campo del VfB Stuttgart. Su reciente racha de tres victorias consecutivas demuestra que el Leverkusen ha reaccionado.

Así llegan ambos equipos. Aquí os contamos dónde podéis ver en directo el Dortmund contra el Leverkusen.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen?

El Borussia Dortmund suma tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente fue un 1-1 en casa del Arsenal en la Champions League. Antes, el Dortmund ganó por 1-0 en Mönchengladbach y por 2-1 al Elversberg; en octubre empató 2-2 con el Bayern de Múnich. En total, ha marcado ocho goles y ha encajado cinco.

El Bayer Leverkusen acumula tres victorias y dos derrotas. Su último resultado fue un triunfo por 2-0 en el campo del Dinamo Zagreb; antes ganó por 4-0 al Paderborn y por 2-1 a domicilio al 1. FC Köln. Entre esos resultados figuran el 0-1 ante el Marsella y el 4-2 en Stuttgart. El Leverkusen ha marcado diez goles y ha encajado seis; en dos partidos dejó su portería a cero.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: alineaciones

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: estado de forma

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: enfrentamientos directos

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: clasificación