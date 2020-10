Borja Mayoral: “Zidane me quería y por eso el club quiso sacar a Jovic”

El delantero, en su presentación como jugador de la Roma, habló sobre sus últimos días en el Real Madrid.

Borja Mayoral ya dio vuelta la página y está centrado en su etapa como jugador de la , donde fue presentado este miércoles. Sin embargo, el delantero habló también sobre sus últimos días en el . “Zidane me quería y por eso el club quiso sacar a Jovic”, aseguró en una rueda de prensa.

"Cuando llegué a la pretemporada con el Madrid, yo iba a salir del club rápido, pero Zidane quería que yo me quedase, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades. Creo que el club escuchó a Zidane y por eso quería sacar a Jovic", explicó el futbolista. Y agregó: “Todo se hizo muy tarde, pero al final volví a llamar a su despacho y le dije que si podía dejarme salir. Pensaba que iba a tener más oportunidades para jugar y crecer con mi fútbol. Al final se hizo, estoy aquí y esto es lo más importante”.

Formado en la cantera del club merengue, Mayoral llegó cedido por dos años al equipo de la capital italiana. "Cuando empezó el verano, mi representante me dijo que la Roma estaba muy interesado. Me llamó la atención y me puso muy contento", destacó el protagonista.

Y así valoró su presente y lo que espera de su futuro en el fútbol italiano: "Puedo hacer goles, jugar bien dentro del área, pero también puedo ayudar fuera del área, puedo hacer mejor a los jugadores que juegan a mi alrededor. Para mí eso es un jugador moderno… No me considero el reemplazo de Dzeko, él es un delantero y yo otro delantero. Vengo con ganas, con mucha ilusión para hacer grande a la Roma, conseguir grandes cosas, ayudar al equipo, igual que Dzeko. Voy a aprender de él, él me va a ayudar".