El Borac Banja Luka-Atalanta se emitirá en Italia a través de Sky Sport y NOW. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming disponibles para ver el partido en directo.

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Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Banja Luka Stadium

El Borac Banja Luka recibe al Atalanta en el Banja Luka Stadium, en la ciudad bosnia de Banja Luka, en un partido de Conference League. Para el equipo de Maurizio Sarri es una visita europea a un estadio complicado.

El Atalanta viene de empatar 4-4 contra el Inter el domingo 22 de noviembre, en un partido de ocho goles en el que remontó tras ir perdiendo 2-0, 3-1 y 4-2. El empate llegó con un penalti de Kessie en los últimos minutos, después del doblete de De Ketelaere. En la liga, el equipo de Sarri ocupa la duodécima posición.

El Borac, dirigido por Vinko Marinovic, llega en un gran momento en su país. El sábado 21 de noviembre derrotó 4-0 al Zeljeznicar en la Premier League, su cuarta victoria en los últimos cinco partidos de todas las competiciones.

En Europa, el balance del conjunto bosnio es menos brillante. En la última jornada de Conference League, el Borac perdió 2-0 contra el Mjaellby y ocupa el 21.º puesto en la clasificación.

El Atalanta es 16.º en esa misma tabla, por lo que pocos puntos separan a los dos equipos. Cada resultado cuenta en una fase de liga en la que la posición importa hasta la última jornada.

El Atalanta también empató 1-1 con el Kairat Almaty en su último partido europeo. Una victoria en Bosnia le daría algo de respiro tras el bajón de principios de noviembre.

Esta es toda la información sobre los canales de televisión y las opciones de streaming para seguir el encuentro.

Noticias de los equipos

Por el momento no hay información disponible sobre la posible alineación, las lesiones ni las sanciones del Borac Banja Luka, dirigido por Vinko Marinovic. Lo mismo ocurre con el Atalanta de Maurizio Sarri: no constan bajas ni hay una alineación oficial. La información se actualizará más cerca del inicio del partido.

Estado de forma

El Borac Banja Luka suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones, sin empates. Su resultado más reciente es el 4-0 a domicilio contra el Zeljeznicar en la Premier League, después del 4-1 frente al Radnik Bijeljina. Su única derrota fue el 2-0 contra el Mjaellby en Conference League. En total, el conjunto bosnio ha marcado 12 goles y ha encajado 5, con dos victorias por 2-0 y 4-2 en Zenica entre esos encuentros.

El Atalanta acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el 4-4 contra el Inter en la Serie A, precedido del 1-0 en Monza y del 1-1 frente al Kairat Almaty en Conference League. Entre medias figura el 3-0 encajado en casa ante el Parma, mientras que el 2-2 contra la Fiorentina completa la serie. El equipo de Bérgamo ha marcado 8 goles y ha encajado 10.

Enfrentamientos anteriores

No constan enfrentamientos anteriores entre el Borac Banja Luka y el Atalanta en los datos disponibles, por lo que no es posible ofrecer un balance de sus duelos directos.

Clasificación

En la clasificación de Conference League, el Borac Banja Luka ocupa el 21.º puesto, mientras que el Atalanta es 16.º.